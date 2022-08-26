Сдерживающим рост курса фактором эксперт назвал реальный спрос на валюту со стороны населения.

В ближайшие дни до конца августа курс доллара существенно не изменится. Давление на гривню при этом продолжится.

Такой прогноз сделал экономический эксперт Алексей Козырев.

Согласно его прогнозу, безналичный доллар будет находиться в пределах 36,57 – 36,94 гривень, наличный – 39 – 40,50 гривень.

"В последние дни вы видите, что наличные доллар и евро дорожают, но падений и колебаний все-таки не происходит… Периодические попытки играть на повышение (курса) на наличном рынке будут продолжаться", – отметил эксперт.

Сдерживающим фактором Козырев назвал реальный спрос на валюту со стороны населения.

"Он сейчас небольшой, потому что… много люде потеряли работу, очень большое количество переселенцев у нас сейчас, им сейчас не до валюты. Количество людей, которые могут себе позволить покупать валюту, небольшое. И таким образом это сдерживает увеличение курса", – уверен эксперт.

Среди факторов, которые продолжают влиять на гривню, Козырев перечислил ситуацию на фронте, а также проблемы финансирования дефицита госбюджета.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

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