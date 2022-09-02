Экономические эксперты сомневаются, что финансовая помощь в размере 8 миллиардов долларов в рамках ленд-лиза позволит значительно стабилизировать курс гривни.
Свое мнение по этому поводу высказал эксперт Александр Охрименко, передает "Телеграф".
Он отметил, что вряд ли все 8 миллиардов Украина получит в сентябре. Скорее всего, валюта будет поступать постепенно до конца года. Также эксперт предположил, что деньги будут целевые, их направят на конкретные шаги.
"На валютном рынке создалось равновесие, что позволяет удерживать доллар в пределах 40,5-41 гривень. И это хорошо. Значит, игроки довольны ситуацией и не хотят ее менять", – заявил он.
"Благоприятны и внешние факторы – упал импорт, что вместе со слабым, но нарастающим агроэкспортом позволяет держать баланс спроса-предложения на доллар. Наличный рынок также не спешит расти, он будет скорее реагировать на ситуацию на фронте, но пока особых предпосылок для этого – нет", – добавил Охрименко.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
НБУ 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.