Наличный доллар у "ПриватБанка" остался на уровне 39,90 грн/долл.

Курс наличного доллара у "ПриватБанка" к национальной валюте остался на уровне показателя предыдущего дня – 39,90 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также остался на уровне предыдущего дня - 40,65 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро-39,65 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,31 грн, евро – 37,45 грн.

Курс во время войны:

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

1 сентября 2022 года курс наличного доллара в "ПриватБанке" к национальной валюте остался на уровне показателя предыдущего дня – 39,90 грн/долл.

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