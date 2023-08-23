На следующей неделе курс будет колебаться в пределах 38-39 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

Несмотря на рост курса доллара в последнее время, пока нет экономических оснований для значительных изменений валютного курса.

В течение следующей недели границы валютных колебаний останутся на уровне 38-39 грн/$ и 41-43 грн/€, также разница между курсом покупки и продажи за определенным исключением не превысит 0,15-0,25 грн, а ежедневная амплитуда курсовых изменений будет "держаться" в рамках 0,1-0,3 грн, сообщил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

"Среди главных факторов, которые будут влиять на валютный "покой", важнейшим станет ожидание анонсированного ослабления (либерализации) рынка с ожидаемой отменой официального курса валют и перехода к плавающему курсу. Кроме того, пока нет хоть каких - то экономических оснований для изменений трендов: напомню, что международные "донаты" покрывают значимую долю расходов госбюджета и формируют Международный финансовый запас, который должен обеспечить стабильность рынка", - сказал банкир.

Видео дня

К тому же экономика страны развивается достаточно активными, как для войны, темпами: рекордные урожаи, развитие крупного, малого и среднего бизнеса, развитие банковской сферы является важным подмурком для дальнейшей стабильности и прогнозируемости валютного рынка.

"Конечно, в прогнозировании ситуации мы не можем избавиться от "фактора войны" и ее непрогнозируемых последствий. Но в последние дни августа и в начале сентября на рынке вряд ли произойдет ажиотаж или паника, которые потенциально способны его расшатать. Мы склонны к мнению, что стабильности валютного рынка ничто не будет угрожать - это и станет определенной предпосылкой для снятия определенных валютных ограничений и образования "экономического", а не политического курса валют", - отметил Лесовой.

Что происходит с курсом

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 23 августа, ослаб на 30 копеек - до 38,60 грн за доллар. Относительно евро курс гривны ослабел также на 30 копеек – до 42,20 грн за евро.

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца текущей недели будет находиться в диапазоне 37,6–38,5 грн/долл. По прогнозам Золотько, на этой неделе, скорее всего, повышенная нервозность на рынке будет сохраняться.

Вас также могут заинтересовать новости: