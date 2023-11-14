Продать доллар можно в среднем по курсу 37,35 грн, евро - 39,93 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 14 ноября, остался на предыдущем уровне - 37,80 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,35 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривни сегодня также не изменился и составляет 40,50 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 39,93 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,78 грн/долл. (продать доллар можно за 37,68 грн), евро - 40,37 грн/евро (курс продажи - 40,20 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на вторник, 14 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,16 грн/долл., то есть гривна ослабилась на 8 копеек. Официальный курс гривны к евро на вторник установлен на уровне 38,59 грн/евро, то есть гривна ослабела на 5 копеек по сравнению со вчерашним курсом НБУ.

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что курс доллара в Украине до 15 ноября в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,70 до 37,90 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 37,10 до 37,90 грн/долл.

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