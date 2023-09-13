Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 13 сентября, остался на уровне предыдущего показателя - 37,90 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 41,10 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,30 грн, евро - по курсу 40,10 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 17 копеек – до 40,65 грн.

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Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 13 сентября, ослаб на 2 копейки – до 38,20 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня ослаб на 5 копеек и составляет 41,20 грн за евро.

Как сообщалось в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка, ослабление наличного курса гривни, которое наблюдалось в последние недели, было связано с сезонными факторами, а также аннулированием лицензии крупному обменнику за систематические нарушения. На улучшение ситуации повлияло разрешение НБУ продавать населению валюту онлайн.

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