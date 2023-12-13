Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро – 40,49 грн.

Курс доллара к гривне в "Приватбанке" в среду, 13 декабря, подорожал на 5 копеек – до 37,45 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении подорожал на 10 копеек и составляет 40,70 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,95 грн, евро – по курсу 39,70 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "Приватбанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся – 40,49 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 13 декабря, подорожал на 5 копеек – до 37,70 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне подорожал на 14 копеек и составляет 40,79 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева 13 декабря несколько подешевел – на 2 копейки до 37,67 грн/долл. (продать доллар можно за 37,55 грн). Курс евро же в обменниках не изменился – 40,70 грн/евро (курс продажи – 40,52 грн/евро).

В прогнозе Fitch Ratings отмечается, что курс доллара в Украине в 2024 году незначительно будет колебаться. Предполагается, что ситуация на финансовом рынке будет оставаться более или менее стабильной.

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