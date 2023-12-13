Продать доллар можно в среднем по курсу 37,20 грн, евро – 40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 13 декабря, подорожал на 5 копеек – до 37,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 14 копеек и составляет 40,79 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня несколько подешевел - на 2 копейки до 37,67 грн/долл. (продать доллар можно за 37,55 грн). Курс евро же в обменниках не изменился – 40,70 грн/евро (курс продажи - 40,52 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины на среду, 13 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,99 грн / долл., то есть гривна ослабилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 39,94 грн/евро, то есть гривна ослабла на 27 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Согласно прогнозу Fitch Ratings, курс доллара в Украине в 2024 году будет незначительно колебаться. Аналитики прогнозируют, что в Украине может произойти экономический рост, и это положительно скажется на курсе.

Вас также могут заинтересовать новости: