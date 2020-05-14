Гривня третий день подряд растет к доллару

Нацвалюта по официальному курсу выросла к доллару до 26,68 грн/долл. Курс гривни к евро вырос до 28,79 грн/евро

Национальный банк Украины на пятницу, 15 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,68 грн/долл., то есть гривня третий день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на одну копейку.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 28,79 грн/евро, то есть гривня выросла к евро на 24 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 26,67/26,69 грн/долл., к евро – 28,76/28,78 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 14 мая, снизилась на 9 копеек - до 26,90 грн за доллар, а стоимость евро снизилась на 7 копеек и составила 29,13 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 14 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,69 грн/долл., то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 11 копеек.