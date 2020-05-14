Доллар в столичных обменниках просел ниже 27 гривень

Доллар в обменниках Киева подешевел до 26,90 гривни, а евро - до 29,13 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 14 мая, снизилась на 9 копеек, до 26,90 гривни за доллар.

Читайте такжеПредложение валюты сейчас выше, чем до эпидемии – глава НБУ

Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро снизилась на 7 копеек и составила 29,13 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,60 гривни за доллар, евро – 28,62 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 14 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,69 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 11 копеек.