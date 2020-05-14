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Доллар в столичных обменниках просел ниже 27 гривень

10:20, 14 мая 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро снизилась на 7 копеек и составила 29,13 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,60 гривни за доллар, евро – 28,62 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 14 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,69 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 11 копеек.

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