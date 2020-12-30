Только за последние сутки биткоин подорожал на 7,4%, а за неделю - на 19,6%.

Криптовалюта биткоин в среду утром обновила исторический максимум, подорожав до 28,445 доллара.

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на данные Coin Desk.

"Только за последние сутки биткоин подорожал на 7,4%, а за неделю - на 19,6%", - говорится в сообщении.

По данным Coin Desk, отметки в 28,445 доллара биткоин достиг в 9:14 30 декабря (по Киеву), по состоянию на 10: 14 (по Киеву) стоимость биткоина составляет 28,414 доллара.

Что этому предшествовало

Курс биткоина резко вырос в конце 2017 года: в октябре он превысил 5 тысяч долларов, в ноябре - 10 тысяч долларов, а в середине декабря почти достиг 20 тысяч долларов. После этого криптовалюта начала дешеветь.

11 мая 2020 года биткойн пережил третий "халвинг": размер вознаграждения за добавление нового блока в блокчейн снизился вдвое - до 6,25 BTC.

В Украине с апреля 2020 года действует закон о финмониторинге. Помимо прочего, он ввел проверку операций с криптовалютами на сумму более 30 тысяч гривень, а также блокировку криптокошельков и конфискацию криптовалюты за нарушения.

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Автор: УНИАН