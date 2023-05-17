Получить первый транш от EDCF в размере до 300 млн долларов Украина сможет уже в этом году.

Первый вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко во время визита в Южную Корею подписала предварительное соглашение между правительствами двух стран, которое предоставит Украине возможность получать льготные кредиты от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF).

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики, Украина включена в перечень приоритетных стран двустороннего сотрудничества с Республикой Корея в рамках программы официальной помощи развитию.

По словам Юлии Свириденко, получить первый транш от EDCF в размере до 300 млн долларов Украина сможет уже в этом году – в течение трех-четырех месяцев с момента подписания второго этапа соглашения, что ожидается через месяц после сегодняшнего чрезвычайно важного события.

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"Следующий транш до 3 млрд долларов станет доступным в 2024 году с постепенным увеличением лимита до 8 млрд долларов по мере наполнения пайплайна проектов. Также Украина сможет использовать корейские мощности и опыт для послевоенного восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов", - цитирует Свириденко ее пресс-служба.

Планируется, что средства будут привлечены на долгосрочный период под минимальные проценты: срок кредита может составлять до 40 лет под 0,15% годовых с отсрочкой возврата тела кредита на 10 лет. Займы будут предоставляться экспортно-импортным банком Кореи.

Для привлечения финансирования конкретных проектов будут заключаться отдельные кредитные договоры. Со своей стороны, корейское правительство может предоставлять гранты и техническую помощь для подготовки и оценки проектов. Кроме того, планируется открытие офиса EDCF в Украине.

Фонд сотрудничества в экономическом развитии

Фонд сотрудничества в области экономического развития (EDCF) является специальным подразделением Корейского Экспортно-Импортного банка и был основан в 1987 году с целью содействия экономическому сотрудничеству между Кореей и развивающимися странами. Фонд оказывает финансовую поддержку странам-партнерам для их промышленного развития и экономической стабильности.

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