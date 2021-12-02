Кличко выразил убеждение, что бюджетная комиссия и комиссия по вопросам охраны здоровья Киевсовета оперативно рассмотрят соответствующий проект решения.

Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко подал в Киевсовет проект решения о выплате премий столичным медикам.

Планируется, что в декабре врачи получат дополнительно по 6-10 тыс. грн, сообщает сайт КГГА.

"Я подаю проект решения о дополнительной выплате премии столичным медикам как первичного, так и вторичного звена. Чтобы наши медработники получили материальное поощрение за настоящий героизм при преодолении пандемии и проведении кампании по вакцинации. Киев по уровню подготовки больниц и работы медперсонала является лидером и образцом в стране. И в борьбе с COVID-19, и по темпам вакцинации. Поэтому город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медиков", - заявил Кличко.

По его словам, врачи должны получить премию в размере 10 тысяч гривень, средний медицинский персонал – по 8 тысяч, а младший медперсонал – по 6 тысяч гривень.

Кличко выразил убеждение, что бюджетная комиссия и комиссия по вопросам охраны здоровья Киевсовета оперативно рассмотрят соответствующий проект решения.

"На следующей неделе примем это решение, чтобы медики имели возможность получить премии уже в декабре", - сказал Кличко.

Автор: Виктория Гордиенко