Средства пока не получила те, кто подали заявку после 25 марта.

Каждый пятый украинец, который подавал в конце марта заявку на получение "еПоддержки" в размере 6500 гривень, до сих пор ее не получил.

Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщили в Министерстве экономики.

"Сейчас Минэкономики обеспечило зачисление средств в сумме 25 млрд грн 3,86 млн получателям помощи, которые подали заявки на получение пособия с 7 по 25 марта, что составляет 80%. Согласно реестру получателей помощи, представленным Минцифры, зарегистрировалось 4,77 млн человек на общую сумму 30,98 млрд грн. Учитывая указанное, осталось выплатить 907 тыс. 193 украинцам", - говорится в сообщении.

Средства тем, кто пока не получил помощь, постепенно будут выплачены, поскольку Верховная Рада уже приняла решение об увеличении финансирования программы на 5,8 млрд грн, которых достаточно, чтобы это сделать в полном объеме.

"Средства по всем заявкам поочередно будут выплачены", - говорится в сообщении.

"Средства по всем заявкам поочередно будут выплачены", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении заявил, что украинцы, которые из-за войны потеряли работу, смогут получить помощь от государства в размере 6,5 тыс. грн через обновленную программу "еПоддержка". В первую очередь на финансирование программы было выделено 25 млрд грн.

Верховная Рада 31 мая приняла изменения в государственный бюджет Украины, увеличив расходы на 287 млрд грн за счет осуществления дополнительных внешних заимствований, в том числе увеличила расходы на предоставление помощи в рамках программы "еПоддержка" на 5,8 млрд грн до более 30 млрд грн.

Вас также могут заинтересовать новости: