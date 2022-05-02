Общая сумма, выделенная на программу, достигла 23,332 миллиарда гривен.

Кабинет Министров выделил Министерству экономики 1,882 млрд гривен для выплат по 6500 гривен по программе "еПоддержка".

Об этом сообщается в распоряжении, которое опубликовано на Правительственном портале.

"Выделить Министерству экономики для оказания государственной помощи получателям помощи, определенным пунктом 2 Порядка оказания помощи в рамках программы "еПоддержка", 1 млрд 882 млн грн в общем фонде государственного бюджета на программу 1201230 "Оказание помощи в рамках программы "еПоддержка". Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета", - говорится в распоряжении.

Ранее на эту программу было выделено 21,45 млрд грн. Таким образом, общая сумма достигла 23,332 млрд грн.

Министерству экономики до 30 декабря этого года поручено подать Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров запустил специальную программу помощи, которая предусматривала выплату по 6500 гривен украинцам, потерявшим работу из-за вторжения России. Срок подачи заявок на получение 6500 гривен по программе истек 31 марта.

По состоянию на 1 апреля сообщалось, что заявки на получение 6 500 гривен в рамках программы "еПоддержка" подали почти 5 миллионов украинцев, и почти 3,5 миллиона уже получили средства.

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