Наибольшее снижение объема инвестиций зафиксировано в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха.

Капитальные инвестиции в экономику Украины в первом полугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием прошлого года сократились на 34,9% - до 163,78 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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Максимальное падение

Наибольшее падение инвестиций зафиксировано в сферах искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 74,4% (до 459,8 млн грн), временного размещения и организации питания – на 57,8% (до 637,7 млн грн), транспорта, почтовой и курьерской службы – на 54,5% (до 8,9 млрд грн).

Согласно статистике, в первом полугодии капитальные инвестиции во всех сферах экономики Украины сократились.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Привлечение инвестиций

Капитальные инвестиции в экономику Украины в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом прошлого года сократились на 35,5% - до 76,9 млрд грн.

В августе Украина запустила грантовую программу для создателей стартапов.

Ранее девять украинских стартапов получили государственное финансирование в рамках программы госфонда "Украинский фонд стартапов".

По состоянию на 3 сентября 2020 года украинские стартапы привлекли более $500 миллионов инвестиций.

Объем капитальных инвестиций в Украине в 2019 году вырос на 11% по сравнению с 2018 годом – до 584,45 млрд грн.

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Автор: Павел Степанец