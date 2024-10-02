Отмечается, что эти купюры утратили свою необходимость.

Американский доллар по праву считается одной из самых надежных и сильных валют в мире. В США приняли решение отказаться сразу от некоторых номиналов доллара.

В Бюро гравировки и печати США отметили, что в 1969 году Министерство финансов США совместно с Федеральной резервной системой приняли решение прекратить выпуск четырех номиналов долларов.

В частности, в США больше не выпускают купюры номиналом 500, 1000, 5000 и 10 000 долларов. Отмечается, что эти банкноты в последний раз сошли со станка в 1945 году.

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Эти купюры больше не выпускают, потому что в них больше нет необходимости, но они все еще считаются законным платежным средством

Какие купюры выпускают в США:

1 доллар;

2 доллара;

5 долларов;

10 долларов;

20 долларов;

50 долларов;

100 долларов.

Курс доллара в Украине 2 октября

Наличный курс доллара в банках Украины 2 октября остался на уровне 41,55 грн. за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн. за доллар.

При этом в валютных обменниках Киева доллар ослаб на 3 копейки и составляет 41,45 грн/доллар в среднем, а продать американскую валюту можно за 41,40 грн.

В свою очередь, курс доллара в "ПриватБанке" в среду вырос на 5 копеек и составляет 41,50 грн за доллар.Продать американскую валюту можно по курсу 40,90 грн.

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