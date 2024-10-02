В США больше не выпускают купюры 4 номиналов / фото УНИАН

Американский доллар по праву считается одной из самых надежных и сильных валют в мире. В США приняли решение отказаться сразу от некоторых номиналов доллара.

В Бюро гравировки и печати США отметили, что в 1969 году Министерство финансов США совместно с Федеральной резервной системой приняли решение прекратить выпуск четырех номиналов долларов.

В частности, в США больше не выпускают купюры номиналом 500, 1000, 5000 и 10 000 долларов. Отмечается, что эти банкноты в последний раз сошли со станка в 1945 году.

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Эти купюры больше не выпускают, потому что в них больше нет необходимости, но они все еще считаются законным платежным средством

Фото Доллары, которые больше не печатают 02 октября 2024
Фото Доллары, которые больше не печатают 02 октября 2024
Фото Доллары, которые больше не печатают 02 октября 2024
Фото Доллары, которые больше не печатают 02 октября 2024
Фото Доллары, которые больше не печатают 02 октября 2024
Фото Доллары, которые больше не печатают 02 октября 2024
Фото Доллары, которые больше не печатают 02 октября 2024
Фото Доллары, которые больше не печатают 02 октября 2024

Какие купюры выпускают в США:

  • 1 доллар;
  • 2 доллара;
  • 5 долларов;
  • 10 долларов;
  • 20 долларов;
  • 50 долларов;
  • 100 долларов.

Курс доллара в Украине 2 октября

Наличный курс доллара в банках Украины 2 октября остался на уровне 41,55 грн. за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн. за доллар.

При этом в валютных обменниках Киева доллар ослаб на 3 копейки и составляет 41,45 грн/доллар в среднем, а продать американскую валюту можно за 41,40 грн.

В свою очередь, курс доллара в "ПриватБанке" в среду вырос на 5 копеек и составляет 41,50 грн за доллар.Продать американскую валюту можно по курсу 40,90 грн.

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