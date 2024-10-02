Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 45,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 2 октября, остался на прежнем уровне - 41,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 46,35 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,70 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня ослаб на 3 копейки и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился сразу на 20 копеек и составляет 46,19 грн/евро (курс продажи - 45,95 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 2 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 45,71 грн/евро, то есть гривна укрепилась сразу на 44 копейки.

По прогнозу финансового аналитика Алексея Козырева, валюта до 4 октября включительно в банкахбудет находиться в пределах от 40,8 до 41,7 гривны за доллар, а в обменниках - в пределах от 41 до 41,65 грн. Он считает, что эта неделя на валютном рынке Украины будет важной для долгосрочного формирования тренда по курсу.

Вас также могут заинтересовать новости: