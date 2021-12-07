Сегодня, по данным НБУ, доллар стоит 27,38 гривни.

Доллар до конца текущего года будет стоить 27,5 гривни, его медианное значение в уходящем году составит 27,4 грн/$.

Об этом пишет UBR со ссылкой на консенсус-прогноз Министерства экономики за октябрь.

В ведомстве предполагают, что ровно черед год - в декабре 2022-го - доллар будет стоить 28,1 гривни, а средний показатель следующего года составит 27,8 грн/$.

Курс американской валюты в Украине в декабре 2023 года, согласно прогнозу, остановится на отметке в 28,4 гривни, среднегодовое значение составит 28,63 грн/$.

Через три года доллар может стоить 29 гривень, среднегодовое значение 2024-го составит 28 грн/$.

Курс НБУ на 7 декабря 2021 года

Национальный банк Украины на вторник, 7 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,38 грн/долл., то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,91 грн/евро, то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Юрий Годован