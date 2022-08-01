79% опрошенных констатируют уменьшение объемов бизнеса, причем для половины предпринимателей такое сокращение достигает от 50% до 99%.

Большинство украинских предпринимателей (61%), несмотря на войну, вынужденную релокацию, сложности с логистикой и уменьшение объемов продаж продолжают работать, а 91% из тех, кто приостановил деятельность, готовы возобновиться в будущем.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования Mastercard SME Index, в рамках которого изучались состояние и ключевые потребности малого и среднего бизнеса в Украине, а также перспективы возврата к показателям довоенного уровня.

"Война значительно повлияла на доходы малого и среднего бизнеса. 79% опрошенных констатируют уменьшение объемов бизнеса, причем для половины предпринимателей такое сокращение достигает от 50% до 99%. В то же время каждому пятому предпринимателю удалось сохранить (19%) или даже увеличить (2%) объемы бизнеса по сравнению с довоенным периодом", - говорится в исследовании.

Отмечается, что каждый второй предприниматель (50%) был вынужден трансформировать свою бизнес-деятельность в новых реалиях. Чаще всего эти изменения касались переориентации бизнеса на оборонные нужды страны (17%), переход к другой сфере бизнеса (16%) или перенос производственных мощностей в другие регионы Украины или за границу (13%).

Что касается восстановления бизнеса, то, в зависимости от долгосрочной ситуации в Украине, 41% опрошенных прогнозируют возвращение к довоенным показателям в течение года, 30% считают, что для этого понадобится от одного до двух лет, а 23% ожидают, что смогут полностью восстановиться не раньше чем за два-три года.

Среди главных потребностей ныне активного бизнеса – новые заказы и рынки сбыта (56%), средства на развитие (33%) и помощь с логистикой (23%).

"Впрочем, несмотря на уменьшение уровня доходов и трудности, с которыми сталкивается малый и средний бизнес, сегодня украинские предприниматели активно донатят деньги на благотворительность и поддерживают волонтерские инициативы – об этом заявляют 74% опрошенных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для большинства представителей малого и среднего бизнеса в Украине характерна активная диджитализация. Так, 70% предпринимателей используют цифровые каналы продаж, среди которых наиболее популярными являются социальные сети (40%) и собственный сайт (33%). По оценке 39% опрошенных работающих предпринимателей, именно цифровые каналы приносят их бизнесу более половины всех заказов.

Как сообщал УНИАН, по данным исследования Европейской бизнес ассоциации, сейчас в полном объеме работают уже 47% компаний, остальные 50% работают с определенными ограничениями или частично.

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