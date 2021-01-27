Граничная цена газа для ОСМД будет действовать в феврале-марте.

Кабинет министров Украины расширил действие граничной цены на природный газ в размере 6,99 грн за куб. м в феврале-марте 2021 года на объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина сегодня.

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«Мы должны учитывать, что население получает газ, как напрямую через поставщиков, так и через ОСМД. Мы должны защитить тех, кто получает газ через ОСМД, чтобы они не платили больше, чем граничная цена. Предлагается дополнить постановление, в котором мы устанавливали цену 6,99 грн за куб. м, тем, что мы включаем туда также ОСМД», - сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

По его словам, таким образом ОСМД будут в феврале-марте получать газ по цене не выше 6,99 грн за куб. м, что фактически на треть меньше, чем средневзвешенная цена на рынке.

Согласно пояснительной записке к постановлению, по данным Министерства энергетики, которое разрабатывало документ, в январе средняя цена на газ для населения была выше 9,6 грн за куб. м. Таким образом решение устанавливает для населения и ОСМД граничную цену на газ в размере 6,9 грн за куб. м. до конца карантина.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

Кабинет министров установил предельную цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубометр.

18 января 2021 года в Украине ввели предельный тариф на распределение газа.

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Автор: Анна Бредихина