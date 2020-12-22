Планируется, что реализация данного проекта окажет положительное влияние на стоимость кредитов для малого и среднего бизнеса.

Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании принял постановление «О внесении изменений в Порядок предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году», которым расширил круг потенциальных банков-кредиторов для отбора на получение портфельных гарантий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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"Согласно принятому постановлению, которое регламентирует порядок предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году, будет упрощен доступ потенциальных банков-кредиторов, которые смогут принять участие в отборе для получения частичного гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов малого и среднего бизнеса", - сказано в сообщении.

Кроме того, в порядок будут внесены следующие изменения: снимаются ограничения относительно наличия в портфеле потенциальных банков-кредиторов не менее 500 кредитных договоров; упрощается и сокращается во времени процедура формирования портфеля кредитов; удлиняется срок подачи заявок для участия в программе банками-кредиторами; уменьшается размер платы агенту на этапе подготовки документов, пока банки-кредиторы еще не предоставляют кредиты и не имеют источников для возмещения своих расходов.

Планируется, что реализация данного проекта увеличит круг потенциальных кредиторов, повысив конкуренцию между ними, и окажет положительное влияние на реализацию программы в целом и стоимость кредитов для малого и среднего бизнеса, в частности.

Закон о госгарантиях

3 сентября Верховная Рада приняла закон о государственных гарантиях, которые предоставляются на портфельной основе по кредитам перед банками.

Антикризисные меры НБУ

22 декабря 2020 года Национальный банк Украины ввел комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на период введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина (с 8 до 24 января 2021 года).

В частности, банкам рекомендуется реструктуризировать кредиты заемщиков, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за введения ограничительных мер и не могут обслуживать кредиты.

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Автор: Богдан Слуцкий