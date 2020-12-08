Соответствующее распоряжение было принято на внеочередном заседании правительства.

Кабинет министров признал целесообразным привлечение кредита в размере 340 млн евро от Европейского инвестиционного банка на реализацию проекта «Программа по восстановлению Украины».

Как сообщается на правительственном портале, соответствующее распоряжение было принято на вчерашнем внеочередном заседании Кабмина.

Читайте такжеМинфин намерен снизить зависимость Украины от внешних кредиторов

«Признать целесообразным привлечение средств кредита от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта «Программа по восстановлению Украины» в размере 340 млн евро», - сказано в тексте распоряжения.

Хронология событий

Ранее Министерство инфраструктуры сообщило, что в рамках проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение» планирует привлечь 65 млн долл. займа от Международного банка реконструкции и развития и 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка на ремонт 183 километров дорог в Луганской области.

8 декабря 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что Украина должна снизить зависимость от внешних кредитных ресурсов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц