Для получения средств на безвозвратной основе предприниматель должен иметь страховой стаж свыше 10 лет.

Кабинет министров предлагает выделять грантовую поддержку в размере до 150 тыс. грн на открытие собственного бизнеса трудовым мигрантам, которые вернулись в Украину.

На сегодняшнем заседании правительство одобрило соответствующий законопроект, который будет передан на голосование в Верховную Раду.

Читайте такжеСиделки и сантехники: за рубежом вырос спрос на украинских заробитчан

"Законопроектом фактически предлагается предоставить грантовую поддержку трудовым мигрантам, которые вернулись в Украину и хотят открыть здесь собственное дело. Мы предлагаем, чтобы человек мог взять на открытие собственного бизнеса до 150 тыс. грн. Одно из важных условий - необходимо инвестировать и собственные средства в сумме, не меньшей, чем дает государство", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как отметил премьер, правительство надеется, что это будет стимулировать украинцев оставаться в своей стране, открывать малый или семейный бизнес, инвестировать средства в новые рабочие места.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в связи с пандемией COVID-19 в Украину вернулась значительная часть граждан, работавших за границей (всего таких насчитывается более 400 тыс.). Из-за карантинных ограничений они не могут возобновить работу в других странах.

Предполагается, что гранты будут выделяться из Фонда общеобязательного соцстрахования на безвозвратной основе для граждан Украины, которые имеют страховой стаж свыше 10 лет. Если же стаж менее 10 лет, выделенные средства необходимо будет позже вернуть государству.

Прогнозы

Национальный банк Украины ожидает сокращения по итогам 2020 года переводов в Украину от трудовых мигрантов из-за коронавируса на 0,5-1 млрд долл.

Всемирный банк прогнозировал в 2020 году крупнейшее за последние годы сокращение объемов международных денежных переводов от трудовых мигрантов – примерно на 20%, что связано с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Что этому предшествовало

На заработки за границу в течение 2020 года, по официальным данным, выехали 61,9 тысячи украинцев. Больше всего граждан работает сейчас кроме Польши, на Кипре и в Либерии.

По состоянию на 23 декабря 2020 года за рубежом на 40% вырос спрос на украинских рабочих.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная