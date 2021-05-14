Премьер обсудил с послами стран G7 реализацию реформы корпоративного управления.

Государство готово подписать контракты с членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на тот же срок, что и с генеральным директором.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с послами стран "Большой семерки" (G7) и представительства Европейского Союза в Украине, на котором обсуждалось продолжение реализации реформы корпоративного управления, сообщает правительственный портал.

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"Членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от акционера остаться на год. За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый наблюдательный совет, а уже после этого конкурс на нового СЕО компании. Правительство готово сделать шаги навстречу ради того, чтобы обеспечить стабильность компании в этот переходной период", - цитирует Шмыгаля его пресс-служба.

Также премьер отметил, что на встрече с членами наблюдательного совета "Нафтогаза" обсуждалась возможность присоединения к совету представителя Соединенных Штатов Америки. Он добавил, что правительство надеется на положительное решение наблюдательного совета.

Также он заявил, что правительство вместе со странами Группы семи и международными финансовыми партнерами имеет шанс начать новую страницу во внедрении реформы корпоративного управления в главных стратегических компаниях Украины.

По словам премьера, одним из первых шагов для перезапуска реформы корпоративного управления должно стать восстановление работы номинационного комитета.

"Было бы хорошо видеть комитет, который бы стал не только инструментом отбора качественных кандидатов для наблюдательных советов, но и площадкой для обсуждения проблемных вопросов, которые у нас возникают во многих компаниях", - цитирует Шмыгаля его пресс-служба.

Во время встречи Шмыгаль предложил главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу привлечь к работе номинационного комитета представителей ЕС.

Кадровые перестановки в "Нафтогазе"

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

30 апреля члены наблюдательного совета НАК собрались на внеочередное заседание. Все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.

Прекращение полномочий вступило в силу 14 мая.

5 мая члены правления "Нафтогаза Украины" призвали правительство урегулировать ситуацию с наблюдательным советом компании, подавшим в отставку.

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Автор: Дмитрий Шварц