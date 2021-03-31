По словам Криклия, действующие сейчас тарифы уже не покрывают фактические затраты компании.

Кабмин принял постановление о повышении с 1 апреля тарифов на выплату и доставку пенсий, социальной помощи национальным почтовым оператором «Укрпошта», тариф в городе вырастет до 1,3% с 1,15% от суммы выплаты, в селе и поселках городского типа – до 2,65% с 2,3%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

Читайте такжеВ Украине увеличат прожиточный минимум: когда произойдет повышение и каким оно будет

«Это позволит «Укрпоште» обеспечить своевременную доставку пенсий, а также сохранить рабочие места для 10 тыс. почтальонов», - цитирует пресс-служба его слова.

По словам Криклия, действующие сейчас тарифы, утвержденные постановлением Кабмина от 4 декабря 2019 года, уже не покрывают фактические затраты компании, необходимые для предоставления этих услуг.

Министр также сообщил, что сегодня «Укрпошта» обслуживает 3,5 млн пенсионеров, которые получают пенсии дома наличными.

«Они проживают в селах, поселках и городах, где нет ни одного отделения банка или даже банкомата. Всего по Украине таких населенных пунктов более 27 тыс., а в целом в них проживает около 13 млн граждан», - сообщил Криклий.

Что этому предшествовало

Ранее в марте Кабинет министров поручил национальному оператору почтовой связи Украины «Укрпошта» заключить с Пенсионным фондом и органами социальной защиты населения договоры на доставку пенсий и денежной помощи.

Гендиректор «Укрпошты» Игорь Смелянский неоднократно жаловался на несоответствие размеров тарифов экономическим реалиям. По его словам, действующие тарифы на услуги «Укрпошты» рассчитывались на основе минимальной заработной платы в размере около 5 тыс. грн, в то время как сейчас минималка составляет 6 тыс. грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец