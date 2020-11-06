По словам Шмыгаля, правительство определило тридцать приоритетных проектов до 2030 года.

Кабинет министров определил 30 приоритетных проектов, которые планирует реализовать до 2030 года в рамках Национальной экономической стратегии Украины.

Об этом во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Правительство определило тридцать приоритетных проектов до 2030 года. Это векторы, которые лягут в основу нашей долгосрочной стратегии развития. Это – уменьшение доли государства в экономике, развитие финансового сектора, уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес, значительный рост объемов разведки и добычи собственных полезных ископаемых, развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе", - сказал он.

Также, по словам премьера, среди приоритетных проектов для Кабмина значатся создание благоприятного налогового и правового режима для инновационных и исследовательских компаний, развитие цифровой экономики, улучшение репутации Украины в мире и усиление торговой дипломатии, повышение качества жизни, создание экономического основания для развития образования, медицины, культуры, социальных услуг.

Хронология событий

20 октября 2020 года во время своего ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении Украины в зале Верховной Рады президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров в ближайшее время должен представить стратегию развития Украины до 2030 года, а также результаты аудита управления экономикой.

6 ноября 2020 года во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Кабмин приступил к разработке Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года.

6 ноября 2020 года во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года заявил премьер-министр Денис Шмыгаль зявил о том, что Кабинет министров Украины представит Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года в первом квартале 2021 года.

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Автор: Дмитрий Шварц