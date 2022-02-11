2021 год характеризовался самым высоким за всю историю Украины уровнем ВВП – около 200 млрд долларов.

Министр экономики Юлия Свириденко уверяет, что до конца текущего2023 года инфляция в Украине упадет до 5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании Конгресса местных и региональных властей.

"У нас средняя заработная плата в 2021 году выросла на 21% и составила 14 тысяч гривень. Важно, что рост доходов украинцев превысил рост инфляции, которая была рекордной, не только в Украине, но и во всем мире. Природа ее разная, но хочу сказать, что до конца 2023 года у нас есть понимание того, что мы все-таки ситуацию стабилизируем и выйдем к целевому показателю в 5%", - отметила она.

Также Свириденко напомнила, что 2021 год характеризовался самым высоким за всю историю Украины уровнем ВВП – около 200 млрд долларов.

"Этот показатель даже выше, чем в 2007-2008 годах, когда не был оккупирован Крым, не был оккупирован Донбасс. На этом фоне реальный ВВП увеличился на 3,2%", - сказала она.

Инфляция в Украине:

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в октябре 2021 года в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2020 года составляла 10,9%, незначительно замедлившись с 11% в сентябре.

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении по сравнению с декабрем 2020 года составляла 10,0%.