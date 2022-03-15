Нацбанк также ожидает аналогичного решения об отключении финучреждений агрессора от терминалов Bloomberg.

Торгово-информационная платформа Refinitiv (ранее – Reuters) приостанавливает доступ к своим продуктам и услугам в России.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Национальный банк Украины приветствует решение одной из крупнейших торгово-информационных платформ Refinitiv (ранее – Reuters) приостановить доступ клиентов из России ко всем своим продуктам и услугам. В ответ на обращение Национального банка Refinitiv приостановил оказание услуг в сфере передачи данных и аналитики всем клиентам, работающим на территории России", - сказано в сообщении.

В НБУ отмечают, что это стало следующим шагом после прекращения доступа к продуктам, которые содержат новости и комментарии этой компании для клиентов в России.

"Напоминаем, что также ожидается решение об отключении финучреждений агрессора от терминалов Bloomberg на аналогичное обращение НБУ", - отмечает регулятор.

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