Дия City приведет к тому, что новые украинские IТ-компании больше не будут регистрироваться в других юрисдикциях, уверены специалисты.

Представители IТ-бизнеса поддержали принятие законопроекта №5376 о налоговых условиях специального правового режима для IТ — Дия City.

Как рассказывает Константин Васюк, исполнительный директор Ассоциации "IT Ukraine", представляющей интересы более 65 тысяч IТ-специалистов: "Это начало больших изменений и дополнительных возможностей для IТ-индустрии, амбициозный эксперимент на государственном уровне". Он считает, что IТ-сообществу удалось отстоять приемлемые налоговые ставки для IТ-индустрии.

Согласно Закону, налоговые ставки для работников IT-компаний в Дия City будут следующими: НДФЛ – 5%, ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты (с 1 декабря 2021 года – 6500 грн), военный сбор – 1,5%. Доход специалиста, который будет превышать 240 тысяч евро в год, будет облагаться 18% НДФЛ.

Founding Partner Roosh Сергей Токарев пишет в Facebook: "Условия ведения бизнеса лучше, чем в каждой из соседних стран, которые конкурируют с Украиной за интеллекты и человеческий капитал".

По его словам, Дия City приведет к тому, что новые украинские IТ-компании больше не будут регистрироваться в других юрисдикциях, в Украину вернутся компании из других стран и зайдут новые иностранные компании и капитал.

"Инвесторам станет комфортнее получать дивиденды и реинвестировать их в новые проекты. А это значит, что в Украине появится ещё больше крутых технологических стартапов. Уверен, некоторые из них уже в скором времени достигнут миллиардной капитализации и перейдут в статус единорогов", – отмечает Токарев.

Для стимулирования инвестиций был введен ряд норм. В частности, доходы физлиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом, будут освобождены от налогообложения при условии их выплаты не чаще одного раза в 2 года. Также будет действовать налоговая скидка для физлиц при покупке доли в компании-стартапе, являющейся резидентом Дия City.

Александр Конотопский, СЕО Ajax Systems, особенно положительно отмечает введение налога на выведенный капитал (НнВК).

"Налоги – это важный фактор, влияющий на развитие бизнеса. Чем они меньше – тем больше можно реинвестировать в бизнес. У украинских предпринимателей нет простого доступа к деньгам. Кредиты получать тяжело, венчурных фондов мало. Единственный способ поднимать бизнес – бутстрапить, реинвестировать. Налог на выведенный капитал этому способствует. Да и сам размер налога более чем конкурентен", – пишет Конотопский.

Как добавляет СЕО Ajax Systems, это лучшие налоговые условия в Европе и одни из лучших в мире. "Из известных мне юрисдикций круче только Дубай", – заключает он.

По Закону компании и стартапы, которые станут резидентами Дия City, смогут выбирать между налогом на прибыль (18%) или налогом на выведенный капитал (НнВК) по ставке 9%. Последний будет особенно выгоден для тех компаний, которые реинвестируют прибыль в свое развитие.

Дия City – это специальный правовой и налоговый режим для развития IТ-бизнеса в Украине. За принятие налогового законопроекта №5376 во втором чтении и в целом проголосовали 285 депутатов. В августе этого года Президент подписал основной Закон №1667-IX о Дия City. Спецрежим планируется запустить в начале следующего года.

Автор: Иван Бойко