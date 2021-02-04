По словам премьера, запуск ипотеки будет иметь эффект мультипликатора для отечественной экономики.

Проект по снижению ставок по ипотечному кредитованию до 7% годовых будет запущен с 1 марта.

Об этом во время встречи с бизнесом "EBA Global Outlook 2021: the Year of Big Questions" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Уже начиная с 1 марта, ипотека под 7% "Первичное жилье" будет доступна в Украине. Дальше мы будем это развивать - и ипотеку, и финансовый лизинг жилья для социальных категорий под 5% мы хотим в этом году запустить через Государственное ипотечное учреждение", - сказал он.

При этом премьер добавил, что запуск ипотеки будет иметь эффект мультипликатора для отечественной экономики.

Ипотечные кредиты и смягчение монетарной политики

12 июня 2020 года Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и снизил учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых.

Чистая прибыль украинских банков за январь-май 2020 года выросла на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 28,964 млрд грн.

24 июня 2020 года заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова прогнозировала рекордно низкие ставки по кредитам к концу года.

По данным НБУ, объемы ипотечного кредитования в Украине по итогам 9 месяцев 2020 года выросли на 16%, до 2,3 млрд грн, из-за повышения среднего размера кредита.

В Украине средние ставки по гривневым кредитам для компаний в третьем квартале 2020 года сократились на 1 п.п. и составили 9,6% годовых, а по кредитам физлицам — сократились на 1,9 п.п., до 30,9% годовых.

27 января Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые желают приобрести квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно. В ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года.

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Автор: Дмитрий Шварц