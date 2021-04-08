В 2021 году корпорация планирует реализовать широкий пакет инвестиций на сумму около 12 млрд грн или $409,9 млн.

По итогам 2020 года, когда сеть «АТБ» открыла 127 новых магазинов, инвестиции Корпорации «АТБ» в экономику Украины составили 9,96 млрд грн, что в долларовом эквиваленте составляет $369,3 млн.

«В 2021 году корпорация планирует реализовать широкий пакет инвестиций на сумму около 12 млрд грн или $409,9 млн.

Помимо дальнейшего развития предприятия наши инвестиции станут драйвером роста для подрядчиков и производителей и позволят создавать тысячи новых рабочих мест как в самой корпорации, так и для предприятий-смежников. Внутренние инвестиции крупнейших украинских компаний сегодня – ключевой фактор поддержки роста экономики Украины и благополучия украинцев», - сказал Борис Марков, генеральный директор корпорации «АТБ».

Корпорация «АТБ», ее предприятия и подразделения обеспечивают занятость для более 70 тысяч украинцев, а в 2020 году расширение сети супермаркетов позволило создать свыше 5,5 тысяч рабочих мест. Корпорация «АТБ» является крупнейшим национальным и отраслевым налогоплательщиком. Налоговые отчисления компании по итогам 2020 года составили 15,8 млрд грн, что на 26% больше, чем годом ранее. В 2001 году компания планирует увеличить налоговые отчисления до 19 млрд грн.

Справка

Корпорация «АТБ» – объединение крупных украинских компаний, осуществляющих деятельность в сфере управления активами, розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания «АТБ-Маркет», кондитерская фабрика «Квитень», мясная фабрика «Фаворит Плюс». Флагманом бизнеса корпорации является торговая сеть «АТБ».

По состоянию на 8 апреля 2021 года торговая сеть «АТБ» насчитывает 1216 магазинов в 313 населенных пунктах 24 областей Украины. Предприятие показывает самые высокие темпы развития в Украине последние 10 лет. Ежедневно покупки в «АТБ» осуществляют свыше 4 млн украинцев.

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Автор: Иван Бойко