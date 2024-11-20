Интерпайп Виктора Пинчука увеличил уплату налогов и сборов на 27%

В течение января-сентября 2024 года украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП Виктора Пинчука перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 3 млрд 992 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем налоговых отчислений увеличился на 27%.

Отчисления в государственный бюджет составили около 3 млрд 11 млн грн (+25%), в местные бюджеты - 506 млн грн (+36%). Еще 475 млн грн (+31%) компания перечислила в качестве ЕСВ.

Директор по экономике и финансам ИНТЕРПАЙП Сергей Кузьменко отметил:

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"Благодаря экспорту продукции с добавленной стоимостью на рынки Евросоюза, США и стран Ближнего Востока ИНТЕРПАЙП стабильно увеличивает объемы уплаченных налогов в бюджеты всех уровней. По итогам 2024 года компания, вероятно, обновит прошлогодний рекордный показатель. Это позволяет ИНТЕРПАЙП быть в стабильном финансовом состоянии, содержать многотысячный коллектив и обеспечивать реализацию инвестпроектов".

Напомним, что ИНТЕРПАЙП - это украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2023 году ИНТЕРПАЙП реализовал 387 тыс. т трубной продукции и 95 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов осуществляется под брендом KLW.

Общая численность сотрудников ИНТЕРПАЙП составляет около 9,5 тыс. Численность работников, которые служат в рядах ВСУ или других силовых структур, находится на уровне 950 человек.

В 2023 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 4,4 млрд грн., что является рекордным объемом уплаченных налогов и сборов.