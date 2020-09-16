На данный момент богатство Маска оценивают в 115 миллиардов долларов.

Глава компании Tesla Илон Маск оказался в тройке самых богатых людей мира.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Создатель космического проекта "Спейс Икс", первого успешного электромобиля "Тесла" и американского гиперлупа - в рейтинге Блумберга обогнал по средствам основателя Фейсбука Марка Цукерберга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что богатство Маска оценивают в 115 миллиардов долларов.

"Впереди - только Джефф Безос, владелец "Амазона", и Билл Гейтс - основатель "Майкрософт", - подчеркивает издание.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:

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Автор: УНИАН