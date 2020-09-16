Илон Маск попал в топ-3 богатейших людей планеты / REUTERS
Глава компании Tesla Илон Маск оказался в тройке самых богатых людей мира.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Создатель космического проекта "Спейс Икс", первого успешного электромобиля "Тесла" и американского гиперлупа - в рейтинге Блумберга обогнал по средствам основателя Фейсбука Марка Цукерберга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что богатство Маска оценивают в 115 миллиардов долларов.
"Впереди - только Джефф Безос, владелец "Амазона", и Билл Гейтс - основатель "Майкрософт", - подчеркивает издание.
Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:
Маск вошел в тройку самых богатых людей мира
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