Старая игрушка времен СССР может принести немалые деньги, даже если ее состояние будет неидеальным.

Обычная детская машинка, которая может "заваляться" у многих украинцев, стоит 200 тысяч гривень. Игрушку можно продать по цене настоящего авто. Конечно, машину из салона за такие деньги не купить, а вот подержанный транспорт в хорошем состоянии найти довольно просто.

На одном из сайтов по продаже редких монет и прочего антиквариата появилось объявление. Пользователь продает детскую игрушку за 200 тысяч гривень, при этом машинка находится далеко не в идеальном состоянии.

"Игрушка, машинка педальная "Зиронька". Львов, СССР", - коротко описал свой лот мужчина.

Он добавил несколько фото машинки. Судя по снимкам, игрушка действительно старая, ведь на ней много ржавчины и потертостей. Однако продавца это явно не смущает, ведь за свой лот он хочет получить немалую сумму.

Читайте такжеДве 50-копеечных монеты могут принести большие деньги: как они выглядят (фото)Стоимость машинки действительно впечатляет. Похожие экземпляры нередко появляются на аукционах, однако в куда лучшем состоянии. Машинки реставрируют, красят и восстанавливают, но все равно их цена не настолько велика. Впрочем, коллекционеры часто ценят именно первозданный вид игрушек, поэтому продавец может надеяться на это.

Ранее УНИАН уже сообщал, что о том, что старую и ржавую игрушку можно продать за огромные деньги, но так детская машинка стоила на порядок меньше - 3 тысячи долларов.

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