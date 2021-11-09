По итогам недели курс гривни укрепился на 0,7%, до 26,1 грн/долл., а с начала года - на 7,9%.

В конце прошлой недели курс гривни укрепился до нового максимума за 19 месяцев благодаря позитивным новостям и большому предложению валюты. И на этой неделе укрепление будет продолжаться: интервенции НБУ могут не удержать курс выше 26 грн/долл.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

Отмечается, что прошедшая неделя началась с небольшой активностью на валютном рынке и лишь минимальными интервенциями НБУ во вторник и среду по выкупу валюты по 5 млн долл. в день.

Но после размещения НЭК "Укрэнерго" еврооблигаций в среду, уже в четверг предложение валюты выросло и стало причиной укрепления гривны до 26,17 грн/долл., несмотря выкуп НБУ примерно 145 млн долл. в день. Всего за неделю регулятор выкупил 315 млн долл.

Читайте такжеБорьба доллара и евро: аналитик дал прогноз торгов валютной парыАналитики ICU предполагают, что компания "Укрэнерго" начала продажу имеющейся у него валюты до получения средств от выпуска еврооблигаций для постепенного накопления ресурса для погашения долга перед ГП "Гарантированный покупатель".

Объемы продажи иностранной валюты клиентами банков превышали покупку более чем на 100 млн долл., вероятно, предложение было как от НЭК "Укрэнерго", так и других продавцов, которые среагировали на укрепление и решили поспешить с продажей. Поэтому по итогам недели курс гривны укрепился на 0,7%, до 26,1 грн/долл., а с начала года - на 7,9%.

"Это новый рекордный уровень курса гривни за 19 месяцев или со времени начала пандемии, но, по нашему мнению, укрепление может продолжаться и в дальнейшем. Мы ожидаем, что большая часть средств от размещения еврооблигаций может быть продана уже на этой неделе. Это будет совпадать и с подготовкой к уплате квартальных налогов, поэтому предложение валюты может быть большим и вызвать укрепление гривны даже до менее чем 26 грн/долл. Прохождение этого уровня активизирует покупателей валюты, поэтому надолго курс вряд ли задержится на уровне менее 26 грн/долл.",- прогнозируют эксперты.

Сколько стоит валюта во вторник, 9 ноября

Официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,20 грн/евро, то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,08/26,10 грн/долл., к евро - на уровне 30,18/30,21 грн/евро.

Автор: Екатерина Жирий