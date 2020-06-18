"Государственная финансовая пирамида": экс-министр Рева о третьем уровне пенсионной реформы

По его словам, согласно заключению Главного научно-экспертного управления, введение третьего уровня пенсионного обеспечения, который действует в Украине более 15 лет, оказалось, что это неудачный эксперимент.

Законопроект о накопительной пенсионной системе в Украине, автором которого является председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, в случае его принятия может привести к созданию финансовой пирамиды. Пенсионеры потеряют свои накопления.

Об этом заявил бывший министр социальной политики Андрей Рева, пишет 24 Канал.

Как объясняет Рева, действующая солидарная пенсионная система предусматривает уплату работодателем взносов 22% в Пенсионный фонд, из которого потом пенсионерам выплачивают индивидуальную пенсию. В то же время, отмечает экс-чиновник, существует третий уровень пенсионных накоплений. Если есть лишние деньги, их можно разместить в негосударственном пенсионном фонде и платить определенную сумму. Через несколько лет к основной пенсии добавится еще и то, что накоплено в фонде.

"Вместо этого в законопроекте Третьяковой предлагается обязать работодателей отчислять деньги, которые сегодня идут в солидарную систему, в негосударственный пенсионный фонд. Это фактически государственная финансовая пирамида. Людей обяжут часть денег, которые сегодня идут в солидарную систему, передавать в накопления страховым компаниям. То есть вы не сможете уклониться от уплаты", – отмечает Андрей Рева.

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По его словам, согласно заключению Главного научно-экспертного управления, введение третьего уровня пенсионного обеспечения, который действует в Украине более 15 лет, оказалось, что это неудачный эксперимент.

В частности, с точки зрения результатов будущих выплат. Большинство населения Украины не откладывает деньги, поскольку не имеет такой возможности. Мало или совсем ничего не знает о негосударственных пенсионных фондах, плохо ориентируется в финансовых вопросах и в целом в инвестициях. А также не доверяет финансовым учреждениям.

Как подчеркивает Андрей Рева, то, что этот законопроект нельзя принимать в таком виде, подтверждает негативный опыт стран Восточной Европы с более развитой экономикой и совершенным правовым порядком, которые сворачивают второй и третий уровни пенсионного накопления.

"Опыт наших соседей показывает, что финансовая пирамида нигде в Восточной Европе себя не проявила положительно. Они сворачивают эти системы. А у нас представители бывшего страхового бизнеса лоббируют эту систему. Но она не приведет к увеличению пенсий", – убежден Андрей Рева.

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