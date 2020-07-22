По поступлениям от импорта таможня вышла на докарантинный уровень

Объем налогооблагаемого импорта в июне вырос на 20%

Объем налогооблагаемого импорта, после падения в течение апреля-мая, в июне вырос на 20% и составил 3,64 млрд долл.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

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Наибольшее падение

Наибольшее падение налогооблагаемого импорта произошло в таких товарных группах, как взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички; руды, шлак и зола; летательные и космические аппараты; свинец и изделия из него.

Где выросли объемы импорта

Однако, по данным Гостаможслужбы, по отдельным группам товаров объемы налогооблагаемого импорта значительно выросли. Это такие товарные группы, как молоко и молочные продукты, яйца птицы, натуральный мед; трикотажные полотна; овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни; готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия; готовые пищевые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков.

«Поступление платежей от импорта, собранных таможней в июне текущего года, также вышло на докарантинный уровень. В июне они выросли до 1,03 млрд долл., после предыдущего падения до 0,84 млрд долл. и 0,87 млрд долл. в апреле и мае соответственно», - говорится в сообщении.

Как развивались события

Украина в январе-марте 2020 года увеличила экспорт агропродукции до 5,7 миллиарда долларов, что на 6% больше по сравнению с тремя месяцами прошлого года.

В январе-июне Украина экспортировала агропродукции на 10,271 млрд долл., что на 1,1% больше, чем за соответствующий период 2019 года.

Украина в январе-июне 2020 года увеличила импорт агропродукции до 3,2 млрд долл., что на 0,4 млрд, или на 12,3%, больше, чем за первое полугодие 2019 года.

Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 млрд долл. – почти на 20% больше, чем годом ранее.

Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 11% – до 6,1 млрд долл.

Импорт товаров в Украину в первом полугодии 2020 года составил более 24,3 млрд долл., что на 3,4 млрд долл., или на 12%, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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