Иностранцы продолжают сокращать вложения в украинские облигации

Текущие объемы вложений снизились на 20,5% с начала года.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели сократился на 2,033 миллиарда гривень, или на 2,1%, – до 92,077 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины снизилась до 10,5%, а по сравнению с началом года объемы вложений снизились на 23,7 миллиарда гривень, или на 20,5%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 миллиардов гривень, или в 18 раз, - до 115,8 миллиарда гривень.

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