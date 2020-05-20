Украина должна выплачивать миллиарды долларов по международным кредитам – Зеленский

При этом президент подчеркнул, что, по мере возможности, размеры помощи уязвимым категориям населения Украины увеличиваются.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции напомнил о необходимости ежегодно выплачивать миллиарды долларов по международным кредитам в ответ на вопрос о рекомендациях ЮНИСЕФ по увеличению помощи уязвимым категориям населения.

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"Правительство приняло все рекомендации ЮНИСЕФ, правительство анализирует и, поверьте, у них даже больше шагов, чем предлагает ЮНИСЕФ, при всем уважении к ЮНИСЕФ. Все эти программы правительством строятся", - сказал президент.

При этом он подчеркнул необходимость возвращать долги международным кредиторам.

"Но еще хочу вам сказать, при всем уважении ко всем - мы много денег должны международным кредиторам, очень много. И мы серьезная страна, но мы страна бедная, это нужно признать, которая должна выплачивать ежегодно миллиарды долларов за использование этих кредитов. Не мы их набрали, но мы их будем выплачивать, все, что сможем", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что учитываются все рекомендации и, по мере возможностей, увеличиваются зарплаты и помощь украинцам.

"Все, что сможем выплатить нашим пенсионерам и уже делаем... Будем все, где сможем увеличить заработную плату и помощь матерям с детьми и семьям, которым очень тяжело, - будем это делать, но как можем", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, согласно пессимистическому прогнозу Детского фонда ЮНИСЕФ, количество бедных в Украине может возрасти на более чем 9 миллионов человек, из которых почти 2 миллиона детей.