План поступлений общего фонда госбюджета за три месяца не выполнен на 34,7 млрд грн, или 9,3%.

В первом квартале 2021 года государственный бюджет недополучил 2,7 млрд грн от приватизации государственного имущества, план не выполнен на 83%.

Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты Украины со ссылкой на главу Валерия Пацкана.

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Глава Счетной палаты отметил, что план поступлений общего фонда госбюджета за три месяца не выполнен на 34,7 млрд грн, или 9,3%, что сужает возможности для своевременного и полного проведения расходов. Основная причина невыполнения - неполучение средств от государственных внешних заимствований.

"В январе-марте размещение облигаций внешнего государственного займа не осуществлялось и средства от международных финансовых организаций, в частности МВФ, не поступали. В результате общий фонд не получил более 42 млрд грн, предусмотренных планом поступлений от внешних заимствований", - приводятся в сообщении слова Пацкана.

Отмечается, что в таких условиях непоступление внешних заимствований частично замещалось внутренними. Так, увеличенный Министерством финансов на 37,8 млрд грн план внутренних заимствований в первом квартале выполнен полностью.

От размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в госбюджет поступило 118,7 млрд грн. Объем ОВГЗ, находящихся в обращении, увеличился на 23,3 млрд грн. При этом больше всего - в собственности нерезидентов - на 18,3 млрд грн (до 102,7 млрд грн). Поэтому их доля в общем объеме ОВГЗ, находящихся в обращении, увеличилась с 8,5% до 10%.

Это, по словам Пацкана, увеличивает риски дестабилизации финансовой ситуации в случае выхода нерезидентов с рынка внутренних заимствований.

От приватизации государственного имущества по итогам первого квартала поступило 530 млн грн.

"Счетная палата настаивала и настаивает на качественном прогнозе показателей государственного бюджета. Из года в год закладываются миллиардные поступления от приватизации. Из года в год бюджет недополучает эти средства. Только за первый квартал невыполнение плана от приватизации госимущества - 83%. Это 2,7 млрд грн", - подчеркнул глава Счетной палаты.

Он отметил, что доходы общего фонда государственного бюджета составили 219,7 млрд грн, что на 9,9 млрд грн, или 4,7%, больше плана на отчетный период. Комментируя ситуацию с расходами общего фонда, Пацкан отметил, что план не выполнен на 23,1 млрд грн (или 8,3%).

Что этому предшествовало

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в январе-марте в общий фонд государственного бюджета поступило 219,7 млрд грн, роспись выполнена на 104,7%.

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Автор: Екатерина Жирий