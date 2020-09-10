Меры по поддержке кредитования будут включать также активное взаимодействие с правительством в части снижения кредитных рисков банковской системы.

Национальный банк Украины, согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2021 год, ставит перед собой амбициозную задачу - оживить банковское кредитование и способствовать удешевлению финансовых ресурсов для развития реального сектора экономики.

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Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе брифинга.

"Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 - это сигнал бизнесу и экспертному сообществу о последовательности нашей политики. Низкая и стабильная инфляция остается нашим приоритетом. В то же время Национальный банк ставит перед собой амбициозную задачу - не только поддерживать умеренные темпы роста цен, но и оживить банковское кредитование, способствовать удешевлению и удлинению срочности финансовых ресурсов для развития реального сектора экономики", - отметил Шевченко.

На что обратят особое внимание

Как сказано в материалах НБУ, особое внимание будет уделяться развитию кредитования, и меры по поддержке кредитования будут включать также активное взаимодействие с правительством в части снижения кредитных рисков банковской системы и структурной перестройки экономики.

"Повышение уровня кредитования и доверия к банковской системе должны способствовать формированию мощного внутреннего рынка и повышению устойчивости экономики к шоковым воздействиям. В средне- и долгосрочной перспективе это обеспечит надежную основу для сохранения стабильной и низкой инфляции", - говорится в материалах Нацбанка.

Что этому предшествовало

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что украинские банки за последние три месяца значительно снизили кредитные ставки для бизнеса.

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Автор: Екатерина Жирий