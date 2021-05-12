ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры продолжается расследование уголовного производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 9 млн грн относительно служебных лиц частного предприятия, которое осуществляло строительные работы на Подольском мостовом переходе через р. Днепр в г. Киеве.

Следствием установлено, что служебные лица указанного предприятия сформировали фиктивный налоговый кредит по НДС, чем минимизирована уплата 9 млн грн в государственный бюджет, сообщила пресс-служба ГФС.

В рамках уголовного производства получены оригиналы финансово-хозяйственных документов данного частного предприятия и связанных с ним коммерческих структур, получен доступ к их банковским счетам, допрошены должностные лица и осуществляются мероприятия по установлению транспортных средств, которые использовались при выполнении строительных работ.

"В последнее время Государственная фискальная служба уделяет много внимания противодействию налоговым правонарушениям при осуществлении работ по обновлению и строительству инфраструктуры за средства государства. Государственные средства должны использоваться максимально эффективно и по целевому назначению, а ДФС будет противодействовать возможным махинациям в сфере использования публичных финансов", - отметил глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Следственные действия продолжаются.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко