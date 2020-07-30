«Укртрансгазу» передали арестованные акции компании, которой владел «Газпром»

Отныне поступления от управления арестованными акциями "Газтранзита" будут перечисляться в государственный бюджет.

Национальное агентство Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передала оператору газовых хранилищ госкомпании "Укртрансгаз" в управление ранее взысканные у "Газпрома" акции компании "Газтранзит".

Об этом сообщает пресс служба ведомства.

Читайте также«Газпром» перевел свою долю в Nord Stream AG на международную «дочку»

Отмечается, что Агентство столкнулось со значительным сопротивлением и противодействием со стороны владельца и связанных с ним лиц, которые своими действиями пытались помешать передаче акций.

"Благодаря слаженным действиям АРМА, НАБУ и САП арестованные акции переданы выбранному по результатам конкурсного отбора управляющему АО" Укртрансгаз ", которое получило право управлять арестованными акциями, о чем внесены соответствующие изменения в систему депозитарного учета ценных бумаг", - сказано в сообщении.

«Отныне поступления от управления арестованными акциями "Газтранзита" будут перечисляться в государственный бюджет», - добавили в агентстве.

Хронология событий

Компания «Газтранзит» была создана в 1997 году с целью увеличения объемов транзита российского газа в Турцию и страны Балканского региона. До 2017 года Нафтогазу и Газпрому принадлежало по 40,22% акций компании, а турецкому Турусгазу — 19,56%.

В мае 2017 года Министерство юстиции Украины направило российскому газовому монополисту компании «Газпром» постановление об аресте акций его дочерней компании «Газтранзит» в рамках исполнительного производства по взысканию с «Газпрома» штрафа в размере почти 190 млрд грн, выставленного Антимонопольным комитетом Украины.

В июне 2019 года "Укртрансгаз" заявил, что не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд в связи с дефицитом средств.

В конце апреля 2020 года Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) объявило конкурс на управление акциями "Газтранзита".

3 июля 2020 года Антимонопольный комитет Украины разрешил оператору газовых хранилищ госкомпании "Укртрансгаз" получить в управление ранее взысканные у "Газпрома" акции компании "Газтранзит".

14 июля 2020 года суд арестовал имущество «Газтранзита» на 90 миллионов гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram