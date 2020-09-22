Компания Dragon Capital изменила прогноз падения украинской экономики в 2020 году в сторону улучшения.

Прогнозы международных финансовых организаций и банков по восстановлению мировой экономики значительно улучшились.

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Об этом рассказал генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital, президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала в ходе конференции.

"Если сравнить ожидания 3-4 месяца назад, то сейчас ожидания лучше, не только у нас, но и у банков, международных финансовых организаций. Все улучшают прогноз по падению ВВП в текущем году и росту в следующем", - сказал Фиала.

По его словам, Goldman Sachs прогнозирует падение экономики в этом году на уровне -3,7%, а рост в следующем году на уровне 5%.

"Уровень мировой экономики вернется на докризисный уровень конца 2019 гораздо быстрее. Если ранее восстановление ожидалось в последнем квартале 2021 года – начале 2022-го, то, по нынешним прогнозам, мировая экономика достигнет докризисного уровня в третьем квартале 2021 года, экономика США - уже во втором квартале", - отметил Фиала.

Что касается экономики Украины, компания Dragon Capital изменила прогноз падения украинской экономики в сторону улучшения - с -7,2% до -5,5% в 2020 году.

Фиала рассказал, что в Украине, как и в мире, идет V-образное восстановление. В частности, по его словам, внешний фон является очень позитивным.

"Цены на зерно и руду восстановились, Украина впервые за много лет имеет профицит текущего счета платежного баланса. Намного быстрее восстановился внутренний спрос, розничные продажи за 8 месяцев выросли на 6%, мы ожидаем +6 - +8% до конца года. Это означает, что и зарплаты начали потихоньку расти, восстанавливается потребительский спрос", - подчеркнул Фиала.

Основным риском для экономики президент ЕБА назвал вторую волну коронавируса. По словам Фиалы, если эта волна приведет к росту госпитализации и смертей, это может заставить политиков приостановить экономику и ввести локдаун, как это недавно сделал Израиль.

"Так выглядит, что политики к этому не готовы. Уровень смерти сейчас существенно ниже, чем был весной, и мы приближаемся к вакцине", - добавил Фиала.

Что этому предшествовало

Кабинет министров в июле утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года, согласно которому падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году составит 4,8%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что в 2021 году рост валового внутреннего продукта Украины составит 4,6%, а в 2022 и 2023 годах – 4,3 и 4,7% соответственно.

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Автор: Екатерина Жирий