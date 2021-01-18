Украинцы закончили 2020 год с меньшим уровнем потребительского оптимизма по сравнению с концом 2019 года.

Индекс потребительских настроений украинцев в декабре 2020 года составил 65,9 пункта по 200-балльной шкале, что на 26,3 пункта меньше по сравнению с декабрем 2019 года.

Читайте такжеУдар коронавируса по семейному бюджету ощутили 70% украинцев - ЮНИСЕФОб этом свидетельствует исследование агентства Info Sapiens.

"Украинцы заканчивают 2020 год с меньшим уровнем потребительского оптимизма по сравнению с концом 2019 года. Индекс потребительских настроений в декабре 2020 года сократился на 26,3 пункта по сравнению с декабрем 2019 года: с отметки 92,2 до 65,9", – говорится в исследовании.

Согласно исследованию, в декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы сократился на 3,0 п. - до 144,6 п., а индекс инфляционных ожиданий не претерпел существенных изменений и составил 186,7 п.

При этом ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 7,0 п. - до 147,8 п.

Вместе с тем наибольшие потери понес индекс ожиданий развития экономики в ближайший год, сократившись на 44,0 п. - с 99,0 до 55,0.

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного исследования домохозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта. Статистическое отклонение не превышает 3,2%. Полевой этап декабрьской волны проводился с 8 по 23 декабря. Исследование не проводилось в Автономной Республике Крым, а в Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Что этому предшествовало

Потребительская инфляция в Украине в декабре 2020 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2019 года - составила 5%, ускорившись с 4,1% годом ранее.

Национальный банк Украины ожидает в 2021 году ускорения роста инфляции до 6,5% под влиянием дальнейшего оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривни, а также повышения минимальной зарплаты, которое подтолкнет внутренний спрос.

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Автор: Богдан Слуцкий