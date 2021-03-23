В прошлом году украинцы больше всего денег потратили на еду / REUTERS
За прошлый 2020 год украинцы потратили почти три триллиона гривень.
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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на данные Госстата.
"Больше всего денег выделяли на пищевые продукты - более одного триллиона гривень. 141 миллиард украинцы уплатили за одежду и обувь. И почти триста миллиардов – на транспорт", - говорится в сообщении.
Еще более 200 миллиардов потратили на табак и алкоголь. На него ушло 165 миллиардов гривень.
За 2020 год украинцы потратили:
- 1,1 триллиона гривень – на пищевые продукты;
- 141 миллиард гривень – на одежду и обувь;
- 292 миллиарда гривень – на транспорт;
- 210,6 миллиарда гривень – на алкоголь и табак;
- 165 миллиардов гривень – на здравоохранение.
Что этому предшествовало
- Ранее сообщалось, что пандемия COVID-19 изменила потребительское поведение большинства украинцев.
- За год карантина более 60% людей стали меньше покупать алкоголь, реже посещали рестораны, а каждый третий украинец начал больше тратить на медицинские товары.
- В то же время большую часть дохода украинцы тратят на продукты и лишь 8% от прибыли удается откладывать.
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