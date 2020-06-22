ФГВФЛ судится с Рожковой и другими экс-руководителями "Платинум Банка" за 1,5 миллиарда

В Фонде гарантирования вкладов считают, что действия экс-руководителей "Платинум Банка" нанесли ущерб банку в размере 1,48 млрд грн и привели к банкротству.

Фонд гарантирования вкладов физлиц обратился в Хозсуд г. Киева с иском к бывшим членам правления и наблюдательного совета "Платинум Банка" о солидарном взыскании 1,48 млрд грн.

Об этом пишет издание Finbalance.

Среди ответчиков - в т.ч. Екатерина Рожкова (экс-и.о. главы правления Платинум Банка, нынешний первый заместитель главы правления НБУ), Константин Смольский (экс-председатель правления Платинум Банка), Григорий Гуртовой (экс-председатель наблюдательного совета) и другие лица.

Напомним, НБУ признал "Платинум Банк" неплатежеспособным в январе 2017 года, а в феврале того же года его отправили на ликвидацию.

По данным ФГВФЛ, объем требований кредиторов Платинум Банка - 7,04 млрд грн, оценочная стоимость ликвидационной массы - 1,94 млрд грн, а сумма недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов - 5,1 млрд грн. На 01.06.2020 вкладчикам "Платинум Банка" в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 4,82 млрд грн (98,6% запланированных выплат).

ФГВФЛ свой иск обосновывает тем, что ответчики, которые были должностными лицами Платинум Банка, “в результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, что выразилось в принятии необоснованных решений” по кредитованию ряда компаний, а также “осуществления ряда заведомо убыточных активных операций, а именно продление конечных сроков возврата кредитных средств (которые не были возвращены банку), перенесение сроков уплаты процентов с уменьшением процентной ставки за пользование кредитными средствами, по денежных обязательствам заемщиков, юридических лиц на значительные суммы под явно неликвидное обеспечение в виде имущественных прав по договорам поставки, залога ценных бумаг и обеспечения, стоимость которого не могла полностью покрыть денежные обязательства заемщиков, прямо противоречило интересам ПАО "Платинум Банк" и его кредиторам” (цитата), повлекших нанесение вреда Платинум Банка в размере 1,48 млрд грн, которая состоит из сумм возвращенных и списанных в убыток кредитных средств.

По данным ФГВФЛ, совершение таких действий привело к отсутствию у банка средств для выполнения своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами, нарушение нормативов НБУ, отнесение Платинум Банка к категории неплатежеспособных, нанесение ущерба банку, вкладчикам и другим его кредиторам, в т.ч. ФГВФЛ.

17 июня Хозсуд г. Киева предоставил Фонду гарантирования 5 дней на устранение недостатков искового заявления, в т.ч. обоснование оснований для объединения исковых требований.

Напомним, летом 2017 года Екатерина Рожкова в интервью для Finbalance таким образом комментировала информацию ФГВФЛ, что 95,5% кредитного портфеля юрлиц в Платинум Банке - это были инсайдерские займы.

"Кредитование предприятий осуществлялось в иностранной валюте и на рыночных условиях. Однако в результате ухудшения финансово-экономической ситуации в Украине, роста курса иностранной валюты, банком была произведена реструктуризация задолженности предприятий путем удлинения сроков погашения задолженности и снижения процентной ставки. В мае 2015 года НБУ изменил подходы для определения связанных с банком лиц, в результате чего Платинум Банком в июне 2015 года связанными с банком лицами признаны определенные заемщики. Перечень связанных с банком лиц в дальнейшем откорректирован и согласован Национальным банком Украины", - объясняла Рожкова.

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