Как отметили в ОП, Украина имеет надежных партнеров.

Страны Евросоюза решили оказать Украине помощь в размере 9 миллиардов евро.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Украина имеет надежных партнеров. Мы выдержим, победим и восстановим", - отметил Ермак.

Также информацию подтвердил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи лидеров в Брюсселе в пятницу, 24 июня.

Premier @MorawieckiM w #Bruksela: Ten historyczny moment i język dzisiejszych konkluzji był długo odrzucany. My to zmieniliśmy z wieloma państwami. Ukraina jest państwem w stanie wojny i nie ma czym płacić za wiele usług publicznych, dlatego zatwierdziliśmy 9 mld euro na pomoc. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 24, 2022

"Украина — государство в состоянии войны, и ему нечем платить за многие государственные услуги, поэтому мы утвердили 9 миллиардов евро помощи", — цитирует канцелярия польского премьера его заявление.

Статус кандидата в ЕС:

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Этот статус получила и Молдова.

В Кабмине объяснили, что дает статус кандидата в ЕС для Украины. В частности, он официально запускает процесс приобретения Украиной членства в Евросоюзе, открывает для Украины участие в программах и инициативах Евросоюза. Также он положит начало условиям для приближения уровня жизни, благосостояния и правовой защиты украинцев, как в других странах ЕС, и прочее.

В Кабмине назвали ориентировочные сроки вступления Украины в ЕС. Переговорные процедуры могут начаться уже в 2023 году.

24 июня дипломат рассказал, что Украине даст статус кандидата в ЕС.

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