Аналитики КИТ Group прогнозируют продолжение восходящего тренда курса евро относительно гривны в краткосрочной перспективе.

Несмотря на стабильность курса доллара к гривне в течение последних месяцев, эксперты отмечают, что евро продолжает демонстрировать стабильный восходящий тренд.

Аналитики КИТ Group, одной из крупнейших компаний на рынке обмена наличной валюты, раскрыли ключевые факторы, влияющие на эти процессы.

В частности, курс доллара стабилизировался благодаря значительным объемам международной помощи, поступившей в Украину. Валютные резервы выросли на 5 млрд долларов после четырехмесячного падения, и это помогло снизить давление на курс.

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"Таким образом мы пока не видим объективных предпосылок дестабилизации курса доллара по отношению к гривне. Рынок наличной валюты также имеет признаки насыщения: за 7 месяцев 2024 года, по данным НБУ, банки завезли в Украину рекордное количество наличных – эквивалент 8,8 млрд долларов США, где доминирует американский доллар", – указывают эксперты КИТ Group.

Единственным драйвером роста курса доллара может стать искусственно созданный ажиотаж, если банки захотят ускорить продажу завезенной валюты: "Мы рекомендуем быть осмотрительными при совершении валютных операций, не поддаваясь влиянию информационного шума", – советуют эксперты.

Что касается евро, его рост объясняется другими факторами. Аналитики отмечают, что Европейский центральный банк пока не предоставил четких сигналов относительно изменений в денежно-кредитной политике, тогда как Федеральная резервная система США дает четкие сигналы о смягчении монетарной политики. Это ослабляет позиции доллара на международных рынках и одновременно поддерживает укрепление евро.

"В краткосрочной перспективе можно ожидать продолжения восходящего тренда курса евро по отношению к гривне до появления четких сигналов от ЕЦБ, что внесет определенность в дальнейшее поведение пары EUR/USD на международных рынках", – прогнозируют аналитики КИТ Group.

Аналитики КИТ Group рекомендуют воздержаться от краткосрочных инвестиций в доллар, учитывая приостановку "курсового ралли" с временной стабилизацией и / или вероятностью корректировки курса в сторону укрепления национальной валюты против американского доллара, что может привести к курсовым потерям. Зато евро в КИТ Group назвали привлекательным для краткосрочных вложений, ведь рост курса евровалюты открывает возможности для получения дополнительного дохода за счет курсовой разницы.

По их оценке, плавная контролируемая девальвация гривни – устойчивый тренд, который позволяет Украине достигать нескольких стратегических целей. Среди них приближение курса к реальным рыночным условиям, постепенная адаптация экономики к новой макроэкономической реальности, также девальвация поддерживает аграрный сектор, позволяя экспортерам получить больше гривни за реализованную на международных рынках продукцию.

Кроме этого, контролируемая девальвация гривни становится инструментом балансировки бюджета, увеличивая поступления от таможенных платежей, акцизов и других налогов, выраженных в твердой валюте. Это позволяет избежать прямого повышения налоговой нагрузки на бизнес или даже частично заменить ее в условиях торможения предложенного правительством спорного пакета налоговых реформ.